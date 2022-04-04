В Италии умер сын короля Афганистана

Принц Надир Захир, третий сын бывшего короля Афганистана Захир-Шаха, умер в понедельник в Риме, где проживал в эмиграции с 1973 года вместе с остальными членами монаршей семьи. Об этом сообщил новостной портал Afghan news со ссылкой на его сына принца Мустафу, который сообщил, что его отец будет похоронен в Риме.
По информации портала, у бывшего короля Афганистана Мохаммада Захир-Шаха было в общей сложности восемь детей, шесть сыновей и две дочери. Титул главы королевского дома носил принц Ахмад-Шах (1934 года рождения), второй сын монарха. Умерший принц был 1941 года рождения и мог стать наследником престола.
40-летнее правление Захир-Шаха было самым долгим периодом мира и относительного процветания Афганистана в XX веке: страна двигалась по пути реформ и экономического развития, поддерживая дружеские отношения с соседями, в том числе с СССР.
При короле в 1964 году была принята конституция, где декларировалось право на создание общественных организаций и политических партий, а роль духовенства в сфере образования и судопроизводства была существенно ограничена. В 1965 году был разработан новый закон о выборах, впервые предоставивший избирательные права женщинам.
Антимонархический переворот 1973 года произошел в момент, когда король находился на отдыхе в Италии. Захир-Шах смог вернуться на родину только в 2002 году после отстранения от власти талибов в результате операции многонациональных сил. Согласно конституции, принятой в 2004 году, Захир-Шах был объявлен "отцом нации", но не получил никакой реальной власти или постов. До своей смерти в 2007 году он проживал в кабульском дворце Арамсарай, где периодически встречался с вождями афганских племен.