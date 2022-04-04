В Италии умер сын короля Афганистана

Принц Надир Захир, третий сын бывшего короля Афганистана Захир-Шаха, умер в понедельник в Риме, где проживал в эмиграции с 1973 года вместе с остальными членами монаршей семьи. Об этом сообщил новостной портал Afghan news со ссылкой на его сына принца Мустафу, который сообщил, что его отец будет похоронен в Риме.

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По информации портала, у бывшего короля Афганистана Мохаммада Захир-Шаха было в общей сложности восемь детей, шесть сыновей и две дочери. Титул главы королевского дома носил принц Ахмад-Шах (1934 года рождения), второй сын монарха. Умерший принц был 1941 года рождения и мог стать наследником престола.

40-летнее правление Захир-Шаха было самым долгим периодом мира и относительного процветания Афганистана в XX веке: страна двигалась по пути реформ и экономического развития, поддерживая дружеские отношения с соседями, в том числе с СССР.

При короле в 1964 году была принята конституция, где декларировалось право на создание общественных организаций и политических партий, а роль духовенства в сфере образования и судопроизводства была существенно ограничена. В 1965 году был разработан новый закон о выборах, впервые предоставивший избирательные права женщинам.