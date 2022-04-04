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1 час назад

Британия не согласилась на проведение заседания СБ ООН по провокации в Буче – МИД РФ

Москва24

Председательствующая в Совете Безопасности ООН Великобритания не согласилась на проведение заседания по провокации со стороны украинских военных в городе Буча, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает RT.

Британия отказала в проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", – подчеркнула Захарова.

Ранее она заявила, что целью украинской провокации в Буче является срыв мирных переговоров. Она напомнила, что в связи с этим Россия запросила на 4 апреля проведение заседания СБ ООН. Она подчеркнула, что реакция Запада на эту ситуацию и скорость, с которой были распространены заявления, не оставляют сомнений в том, кто заказал эту историю.

Ранее в Минобороны сообщили, что якобы свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Мария Захарова,Владимир Путин,Верховный суд,МИД России,Совбез ООН,
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