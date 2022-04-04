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29 минут назад

Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции с требованием взыскания за моральный вред

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Об этом в понедельник сообщает телеканал NTV.

Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент потребовал у суда взыскать с Кылычдароглу миллион лир (около $68 тыс.) в качестве компенсации морального вреда. Причиной подачи иска было выступление главы НРП перед фракцией партии в парламенте с критикой Эрдогана и последовавшая 31 марта публикация в Twitter. В ней оппозиционер обвинил главу государства в жажде наживы.

Это далеко не первый иск Эрдогана против Кылычдароглу, и достаточно привычная практика для турецких политиков. В прежние годы адвокаты нынешнего президента периодически инициировали судебные тяжбы против оппозиции с требованием компенсации морального вреда Эрдогану, были и встречные иски. Большую часть исков суд удовлетворял в пользу Эрдогана, но были и прецеденты с отказом удовлетворить его требования или с решением дела в пользу оппозиции.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,Народно-республиканская партия,
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