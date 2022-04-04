Обзор иноСМИ: «блестящие» доходы от нефти и «пушечное мясо» на Украине

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Фото: ТАСС ТАСС

Bloomberg: Россию ждут «блестящие» нефтегазовые доходы в 2022 году

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Экономика России пошатнулась после введения санкций США и ЕС, но все еще может выйти из кризиса с блестящим балансом, если некоторые из ее крупнейших торговых партнеров не перекроют кран экспорта энергоресурсов, пишет Bloomberg. Эксперты агентства ожидают, что Россия заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей в 2022 году, это более чем на треть больше, чем в 2021-м.

Россия также находится на пути к рекордному профициту счета текущих операций, который, по данным Института международных финансов, может достичь 240 миллиардов долларов. Однако расчет может полностью измениться в случае эмбарго на поставки энергии. Сочетание резкого обесценивания рубля и более высокой цены на нефть в долларах принесет в этом году дополнительные 8,5 триллиона рублей (103 миллиарда долларов) бюджетных поступлений. Нефть и газ составляют около половины экспорта России и принесли ей около 40 процентов доходов бюджета в прошлом году, отмечает агентство.

«Стать пушечным мясом»: американский ветеран о побеге из украинский армии

Американский левый портал The Grayzone рассказал о ветеране из США, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины и пожаловался на «самоубийственную миссию». Спустя десятилетие после того, как Генри Хофт вступил в армию США в возрасте 18 лет, он снова оказался на поле боя, но на этот раз в качестве добровольца интернационального легиона Украины.

Как утверждает Хофт, ему пришлось спасаться бегством, так как «его собственные союзники угрожали выстрелить ему в спину». После побега он опубликовал обращение, в котором посоветовал другим жителям Запада не ехать на Украину: «Нас пытаются отправить в Киев без гребаного оружия, без обмундирования, без бронежилетов. Людям, которым посчастливилось раздобыть оружие, достаются магазины только с десятью чертовыми патронами». По словам Хофта, его роль на Украине заключалась в том, чтобы стать «пушечным мясом». Хофт также утверждает, что украинские военные убили двух людей, пытавшихся пройти через блокпост, заподозрив их в шпионаже.

«Чехии грозит дефицит российских удобрений»

Помимо роста цен на топливо, энергию и другие ресурсы, проблема дефицита удобрений вскоре может стать еще одним ударом для чешских аграриев, пишет iDnes. Портал отмечает, что удобрения с азотом, фосфором и калием в Чехию в основном завозят из России и Белоруссии.

У дистрибьюторов все еще есть небольшие запасы удобрений, но их нехватка уже начинает проявляться и цены резко растут, заявил Йиржи Милек, председатель правления компании Úsovsko. По его словам, осенью проблема встанет наиболее остро, потому что заменить российские и белорусские удобрения будет сложно. Без достаточного количества удобрений урожайность в ближайшие годы значительно ухудшится, она может упасть на десятки процентов.

«Пентагон расследует экстремизм в армии. Вот насколько серьезна проблема»

Министерство обороны США выявило менее ста подтвержденных случаев экстремистской деятельности среди военнослужащих в 2021 году, сообщает Fox News. Сами военные утверждают, что меньше сотни человек - это «ничтожно мало» (в армии США около 2,1 миллиона человек), но активисты и правозащитники утверждают, что даже несколько экстремистов, прошедших военную подготовку, могут создать огромную угрозу.

Активисты часто указывают на террориста из Оклахома-Сити, ветерана, который в 1995 году убил более 150 человек, включая детей. Представитель Пентагона Тодд Брессейл отметил, что «достаточно всего несколько человек, чтобы оказать огромное влияние на моральный дух войск и на то, как военные воспринимаются нацией, которой они служат». В Университете Мэриленда сообщили, что с 1990 по 2021 год 461 человек «с военным прошлым США совершил преступные действия, мотивированные политическими, экономическими, социальными или религиозными целями».

«Выигравший выборы Орбан называет Зеленского оппонентом»

Авторитарный лидер Венгрии и давний союзник России Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах в стране и начала свой четвертый срок подряд, пишет CNN. Партия Орбана стала лидером, набрав 71 процент голосов.

Телеканал отмечает, что в своей победной речи Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из «оппонентов», которых ему пришлось одолеть в ходе предвыборной кампании: