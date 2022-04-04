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1 час назад

Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам

Lenta.ruиещё 6

Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам с 4 апреля. Об этом сообщает посольство Норвегии в Москве.

Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам
Фото: Depositphotos Depositphotos

Прием граждан в ограниченном режиме возобновляется в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В учреждениях будет возможно подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание, а также виз, необходимых для посещения родственников и друзей, деловых и официальных визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях и обучения.

"По техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов на данном этапе прием заявлений на получение виз для туристических поездок возобновлен не будет. Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года", – добавили в диппредставительстве.

Франция с 1 апреля сняла ограничения на выдачу всех виз россиянам. При этом получение документа не равно автоматическому разрешению на въезд в страну, где продолжает действовать ряд ограничений. В АТОР объяснили, что для поездки требуется вакцинация от коронавируса одобренным в ЕС препаратом. Кроме того, для въезда необходимы веские основания.

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