Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки

Глава Минсельхоза Казахстана Ербол Карашукеев сообщил, что власти занимаются проработкой вопроса о введении ограничений на экспорт муки и зерна.

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По словам министра, данная мера связана с тем, что местные производители не желают продавать зерно мукомольщикам.

– РФ ввела запрет на экспорт зерновых, мы ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. У нас хватит для внутреннего рынка, – заявил Карашукеев.

Он также добавил, что зерна хватит и на среднегодовой объем экспорта, однако международные поставщики ждут, пока вырастет цена, и не хотят продавать на внутренний рынок.