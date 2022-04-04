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1 час назад

Власти Казахстана заявили о планах ограничить экспорт зерна и муки

Vse42.ru

Глава Минсельхоза Казахстана Ербол Карашукеев сообщил, что власти занимаются проработкой вопроса о введении ограничений на экспорт муки и зерна.

Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки
Фото: PixabayPixabay

По словам министра, данная мера связана с тем, что местные производители не желают продавать зерно мукомольщикам.

– РФ ввела запрет на экспорт зерновых, мы ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. У нас хватит для внутреннего рынка, – заявил Карашукеев.

Он также добавил, что зерна хватит и на среднегодовой объем экспорта, однако международные поставщики ждут, пока вырастет цена, и не хотят продавать на внутренний рынок.

Между тем, когда меры по ограничению вступят в силу, глава казахстанского Минсельхоза не сказал, пишет РИА "Новости".

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