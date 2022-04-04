Премьер Польши назвал «главный тормоз» для антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия тормозит введение решительных санкций в отношении России, так как боится последствий для экономики. Об этом пишет ТАСС.

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По словам Моравецкого, не Венгрия, а именно Германия выступает «главным блокировщиком очень решительных санкций».

«Главные тормозящие - большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого», - заметил премьер-министр Польши, призвав крупнейшие страны ЕС быть решительнее.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.