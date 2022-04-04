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33 минуты назад

В Белом доме заявили, что Джо Байден уверен в законопослушности своего сына

RT на русскомиещё 3

Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер Байден не нарушал законы на Украине, заявил в эфире телеканала АВС глава аппарата Белого дома Рон Клайн.

Стала известна реакция Байдена на работу его сына на Украине
Фото: AP Photo AP Photo

«Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон», — цитирует Клайна РИА Новости.

По данным агентства, в США набирает обороты налоговое расследование в отношении Хантера Байдена по фактам выплат, полученных сыном президента во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

В России инвестиционный фонд Байдена-младшего подозревают в финансировании деятельности биолабораторий на Украине.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политвопросам Виктории Нуланд и Хантера Байдена для дачи показаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

В мире,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Ирина Яровая,Госдума,Пентагон,
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