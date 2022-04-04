Премьер Польши потребовал запретить выдавать россиянам визы ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить выдавать гражданам России визы стран ЕС, сделав исключение только для тех россиян, которые бегут из страны. Об этом пишет ТАСС.

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Такое заявление Моравецкий сделал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество», - заявил он.

По мнению польского политика, необходим «запрет выдачи виз для россиян, за исключением гуманитарных виз для тех, кто хочет бежать».

Также Моравецкий отметил, что Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

«На последнем Европейском совете мы предложили также санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия», - пояснил он, отметив, что все члены партии несут ответственность за политику российских властей.

По данным на конец 2021 года, в «Единой России» состояли более 2,3 млн человек.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.