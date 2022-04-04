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1 час назад

Премьер Польши призвал ввести санкции против всех членов «Единой России»

Национальная Служба Новостейиещё 1

Польша добивается введения Евросоюзом санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия».

Моравецкий призвал ввести санкции против всей «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Макрон допустил введение новых антироссийских санкций

«На последнем саммите ЕС мы предложили санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия"», — цитирует политика ТАСС.

По словам Моравецкого, все депутаты-единороссы «несут ответственность».

На фоне специальной военной операции РФ на Украине западные страны ввели ряд политических и экономических санкций, в том числе касающихся российских депутатов. Так, Минфин США ввел ограничения против 328 членов Госдумы, напоминает Ura.ru. Между тем фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне оценивают влияние санкций на свою жизнь. По мнению большинства опрошенных, наиболее ощутимыми стали ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники: об этом заявили 37% респондентов, пишет «Свободная пресса».

В мире,Матеуш Моравецкий,Фонд "Общественное мнение",Казначейство США,Единая Россия,Госдума,ЕС,
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