Моравецкий призвал ввести санкции против всей «Единой России»

На фоне специальной военной операции РФ на Украине западные страны ввели ряд политических и экономических санкций, в том числе касающихся российских депутатов. Так, Минфин США ввел ограничения против 328 членов Госдумы, напоминает Ura.ru. Между тем фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне оценивают влияние санкций на свою жизнь. По мнению большинства опрошенных, наиболее ощутимыми стали ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники: об этом заявили 37% респондентов, пишет «Свободная пресса».