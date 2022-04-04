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33 минуты назад

Макрон переметнулся к противникам России

Ura.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение ограничений в отношении России из-за сообщений об «убийствах» в Буче во время спецоперации на Украине. До этого Макрон проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и заявлял, что не будет участником конфликта.

«То, что только что произошло в Буче, требует новой серии санкций и очень четких мер», — сказал Макрон в интервью France Inter.

В Европе должны в ближайшие дни обсудить введение санкций против РФ, считает Макрон, передает Nation News.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. После этого многие страны ввели против России санкции. В воскресенье стало известно, что на Украине обвинили российских военных в «массовых убийствах» в городе Буча. В Минобороны РФ ранее назвали провокацией кадры «убийств» в Буче, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ведомстве заявляли, что местные жители не пострадали от присутствия российских войск в городе.

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Макрон и Путин ранее проводили переговоры и созванивались для обсуждения ситуации на Украине. Президент Франции заявлял, что его страна никогда не будет участником конфликта на Украине и продолжит переговоры с РФ об урегулировании кризиса столько, сколько потребуется.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
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