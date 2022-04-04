Есть ли дискриминация русских в Грузии?

Грузия всегда была привлекательной страной для туристов. Здесь можно практиковать активный и морской отдых. Развлечений в курортный городах много. Здесь красивая природа. С 24 февраля многое изменилось. Цены в Грузии серьезно подскочили. В стране не найти дешевого жилья. На фоне кризиса стоимость продуктов в магазинах тоже пошла вверх. Интернет-пользователи читают истории о дискриминации русскоязычных туристов и переживают, что их отпуск будет отложен до лучших времен.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Важно помнить, что в Сети приводятся лишь самые яркие и показательные ситуации. Большинство людей — воспитанные и тактичные. Они не станут нападать на человека лишь на том основании, что тот разговаривает на русском языке. Это предвзятое отношение, которое не свойственно образованным людям. Грузинское гостеприимство распространяется на всех граждан. Здесь стараются не разжигать межнациональных конфликтов и, тем более, не вовлекать в них детей. Любые подобные нарушения резко пресекаются. Грузия не желает терять репутацию страны, в которой рады всем.