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1 час назад

Беларусь нарастила аграрное производство в 2022 году

Rosng.ru

АПК Беларуси в условиях санкций сменил вектор экспорта со стран ЕС и Украины на другие направления. Никаких проблем с валютной выручкой в стране не ожидают, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Беларусь сменила вектор экспорта и нарастила производство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За два месяца этого года мы реализовали нашей продукции на $1,1 млрд, 123% к уровню прошлого года. То есть говорить о том, что у нас будет некое уменьшение валютной выручки - абсолютно нет, мы наращиваем производство в любом варианте", - цитирует Интерфакс чиновника.

По его словам, экспортные потоки в Европу, на Украину и в ряд других стран были переориентированы на другие рынки "в течение недели-двух".

"$400 млн., на которые мы экспортировали продукции в Европу, и чуть более $200 млн., которые экспортировали на Украину, на фоне наших почти $7 млрд. (общей цифры экспорта – ред.)", - подчеркнул Брыло.

"То, что мы потребляем внутри, это наша константа. Больше человек не съест. Грубо говоря, каждый литр добавленного молока мы будем стараться экспортировать. Поэтому валютная выручка была, есть и будет", - добавил он.

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