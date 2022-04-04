Беларусь сменила вектор экспорта и нарастила производство

АПК Беларуси в условиях санкций сменил вектор экспорта со стран ЕС и Украины на другие направления. Никаких проблем с валютной выручкой в стране не ожидают, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
"За два месяца этого года мы реализовали нашей продукции на $1,1 млрд, 123% к уровню прошлого года. То есть говорить о том, что у нас будет некое уменьшение валютной выручки - абсолютно нет, мы наращиваем производство в любом варианте", - цитирует Интерфакс чиновника.
По его словам, экспортные потоки в Европу, на Украину и в ряд других стран были переориентированы на другие рынки "в течение недели-двух".
"$400 млн., на которые мы экспортировали продукции в Европу, и чуть более $200 млн., которые экспортировали на Украину, на фоне наших почти $7 млрд. (общей цифры экспорта – ред.)", - подчеркнул Брыло.
"То, что мы потребляем внутри, это наша константа. Больше человек не съест. Грубо говоря, каждый литр добавленного молока мы будем стараться экспортировать. Поэтому валютная выручка была, есть и будет", - добавил он.