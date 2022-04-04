Беларусь сменила вектор экспорта и нарастила производство

"За два месяца этого года мы реализовали нашей продукции на $1,1 млрд, 123% к уровню прошлого года. То есть говорить о том, что у нас будет некое уменьшение валютной выручки - абсолютно нет, мы наращиваем производство в любом варианте", - цитирует Интерфакс чиновника.