Макрон допустил введение новых санкций против РФ из-за событий в Буче

Франция проведет переговоры с партнерами по Европейскому союзу, в ходе которых они обсудят возможное введение новых санкций против России из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции France Inter.

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— То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией, — заявил французский лидер.

Также Макрон добавил, что обсуждать введение новых санкций против РФ на уровне ЕС будут в ближайшие дни. По его словам, Евросоюз мог бы продвинуться в обсуждении вопроса об ограничении поставок нефти и угля из России на фоне конфликта на Украине, сообщает ТАСС.