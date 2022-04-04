В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Макрон допустил введение новых санкций против России из-за ситуации в Буче

Вечерняя Москваиещё 7

Франция проведет переговоры с партнерами по Европейскому союзу, в ходе которых они обсудят возможное введение новых санкций против России из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции France Inter.

Макрон допустил введение новых санкций против РФ из-за событий в Буче
Фото:  flickr flickr

— То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией, — заявил французский лидер.

Также Макрон добавил, что обсуждать введение новых санкций против РФ на уровне ЕС будут в ближайшие дни. По его словам, Евросоюз мог бы продвинуться в обсуждении вопроса об ограничении поставок нефти и угля из России на фоне конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны России выпустило опровержение заявления Украины об убийствах мирных жителей в Буче. Ведомство напомнило, что армия России покинула город 30 марта. Также в нем говорится, что «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

В мире,Эмманюэль Макрон,Минобороны России,СБУ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители