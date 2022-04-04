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14 минут назад

Экс-инспектор ООН усомнился в причастности РФ к событиям в Буче

Елена Прошина

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер считает, что украинские власти должны сначала предоставить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с заявлениями относительно событий в Буче.

Экс-инспектор ООН усомнился в заявлениях Украины по событиям в Буче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любой, кто делает скоропалительные выводы на основе непроверенных видеоматериалов, полученных от известной дикими заявлениями пропагандистского характера стороны, и не дожидается какого-либо подтверждения, вероятно, должен перестать называть себя журналистом», - цитирует Риттера ТАСС.

По его словам, данные медицинской экспертизы показали бы время смерти, причину смерти, а также перемещали ли тело после смерти. Он призвал украинскую сторону ответить на эти три вопроса по каждому из тел, а уже потом искать виновных.

«Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили ее обвинения», - сказал эксперт, добавив, что пока Украина «буквально лишь распространяет дезинформацию».

По словам Риттер, сейчас общественное мнение формируют методами информационной войны, направленной исключительно на то, чтобы представить Россию в негативном свете. Он добавил, что необходимо сначала дождаться результатов экспертизы, «прежде чем называть виновных».

Захарова назвала цель провокации в Буче

Ранее в Минобороны РФ опровергли обвинения в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а видео с убитыми появились лишь на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ. Кроме того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что российские военные покинули город, однако об убитых не упоминал.

В мире,Скотт Риттер,Верховный суд,Минобороны России,СБУ,ООН,
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