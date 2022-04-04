Политолог из США назвал события в Буче «украинской пропагандой»

Бывший сотрудник Сената и бывший офицер дипломатической службы США Джим Джатрас заявил, что снимки убитых в Буче могут быть частью украинской пропаганды и информационной войны. Об этом он рассказал «Известиям».

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Ранее в Сети появилась фотографии лежащих на улицах Бучи (Киевская область Украины) убитых людей, в том числе со связанными руками.

В Минобороны РФ публикацию снимков назвали «постановкой киевского режима для западных СМИ» и провокацией. Военные утверждают, что пока город был под контролем российских сил, «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий».

Комментируя это, Джатрас отметил, что украинские власти ранее заявляли о гибели всех моряков со Змеиного острова, но в итоге эта информация не подтвердилась.

«Фейки - это часть информационной войны», - заявил он.