Сеул и Вашингтон договорились укреплять отношения

«Мы донесли желание избранного президента укрепить альянс Южной Кореи и США до уровня всеобъемлющего и стратегического и достигли консенсуса», — цитирует ТАСС главу южнокорейской делегации в Вашингтоне, депутата от партии «Гражданская сила» Пак Чина, чьи слова приводит агентство Рёнхап.