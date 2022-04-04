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47 минут назад

Financial Times: ЕС обсудит новые санкции против РФ

Лера Букина

Представители Евросоюза, вероятно, обсудят введение новых ограничений против России в среду, 6 апреля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.

Financial Times: ЕС обсудит новые санкции против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В числе предлагаемых мер государствами-членами блока - дополнительные точечные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоресурсов: угля, нефти или газа.

Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций ЕС против России, предусматривающий, в частности, запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции и на инвестиции в сфере энергетики РФ с исключениями для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Кроме того, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши и присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что санкции Запада весьма серьезные, однако Россия готовилась к ним заблаговременно.

В мире,Дмитрий Песков,ЕС,
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