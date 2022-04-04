СМИ: Ереван и Баку начали договариваться о мире

РБК рассказало, что на фоне обострения в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан начало активно обсуждать подписание мирного договора. Армения соглашается с азербайджанской версией документа, но хочет получить гарантий для армян в Карабахе.

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Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. В Карабахе начались обстрелы и столкновения, стороны обвиняли друг друга в эскалации.

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8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши. Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Три страны подписали соглашение, в рамках которого Армения вернула Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

В конце марта 2022-го азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным армянский премьер Николь Пашинян заявил, что в Ереване ожидают новых провокаций.

Незадолго до инцидента Баку передал Еревану предложения по мирному договору. Они включают в себя взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и политической независимости друг друга, подтверждение отсутствия территориальных претензий, обязательство воздерживаться от угроз безопасности друга друга, демаркацию госграницы, установление дипломатических отношений и открытие транспортных коммуникаций.

Пашинян заявил, что в договоре нет ничего неприемлемого для Армении, но отметил, что договор должен обеспечить соблюдение прав армян Нагорного Карабаха.

Неназванный армянский дипломат подтвердил РБК, что защита интересов армянского населения Карабаха - главное требование Армении к договору.

«Если Баку скажет, что готов гарантировать права армянского населения, что у него будут паспорта азербайджанские, что их никто не будет убивать и т.д. и что они, например, смогут учиться в школах на армянском языке, я не исключаю, что правительство Армении может на это согласиться», - заявил армянский политолог Бениамин Погосян.

Также Ереван предлагает зафиксировать в мирном договоре признание территориальной целостности в границах 1991 года, когда страны подписывали соглашение о СНГ.