В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
22 минуты назад

В ФРГ решили выслать до 100 российских дипломатов

Алиса Селезнёва

Власти ФРГ примут на этой неделе решение о высылке «значительного числа» российских дипломатов. Об этом со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает ТАСС.

ФРГ планирует выслать до 100 российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание утверждает, что высылке могут быть подвергнуты до 100 сотрудников дипломатического представительства России.

При этом Берлин может заявить, что дипломаты подозреваются в работе на спецслужбы России. Канцлер Олаф Шольц пока дал поручение изучить этот вопрос.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung также сообщила о планах правительства Германии выслать «значительное число» российских дипломатов, которых заподозрили в разведывательной работе.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония объявили о высылке шести российских дипломатов. Литва же приняла решение выслать четырех сотрудников российского дипведомства.

Власти Бельгии также приняли решение выслать из страны 21 гражданина РФ, аккредитованных в качестве дипломатов при посольстве в Брюсселе или консульстве в Анвере. Стало известно и о высылке четырех российских дипломатов из Ирландии.

В мире,Олаф Шольц,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители