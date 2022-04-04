ФРГ планирует выслать до 100 российских дипломатов

Власти ФРГ примут на этой неделе решение о высылке «значительного числа» российских дипломатов. Об этом со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает ТАСС.

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Издание утверждает, что высылке могут быть подвергнуты до 100 сотрудников дипломатического представительства России.

При этом Берлин может заявить, что дипломаты подозреваются в работе на спецслужбы России. Канцлер Олаф Шольц пока дал поручение изучить этот вопрос.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung также сообщила о планах правительства Германии выслать «значительное число» российских дипломатов, которых заподозрили в разведывательной работе.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония объявили о высылке шести российских дипломатов. Литва же приняла решение выслать четырех сотрудников российского дипведомства.