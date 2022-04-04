ФРГ планирует выслать до 100 российских дипломатов

Власти ФРГ примут на этой неделе решение о высылке «значительного числа» российских дипломатов. Об этом со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает ТАСС.
Издание утверждает, что высылке могут быть подвергнуты до 100 сотрудников дипломатического представительства России.
При этом Берлин может заявить, что дипломаты подозреваются в работе на спецслужбы России. Канцлер Олаф Шольц пока дал поручение изучить этот вопрос.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung также сообщила о планах правительства Германии выслать «значительное число» российских дипломатов, которых заподозрили в разведывательной работе.
Ранее стало известно, что Латвия и Эстония объявили о высылке шести российских дипломатов. Литва же приняла решение выслать четырех сотрудников российского дипведомства.
Власти Бельгии также приняли решение выслать из страны 21 гражданина РФ, аккредитованных в качестве дипломатов при посольстве в Брюсселе или консульстве в Анвере. Стало известно и о высылке четырех российских дипломатов из Ирландии.