В Германии зафиксировали сотни случаев преступлений против русских

В Германии с начала проведения спецоперации РФ на Украине зарегистрировано более 300 преступлений против лиц российского происхождения. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер газете Neue Osnabrücker Zeitung.
Она уточнила, что всего было зафиксировано 308 случаев, 15 из них с применением насилия. Однако при этом отмечается, что за этот же период зарегистрировано 109 преступлений в отношении выходцев из Украины - 13 из них насильственные. Противоправные действия, зафиксированные МВД были от повреждения имущества до оскорблений и угроз причинения телесных повреждений, пишет ТАСС.
Ранее посольство РФ в Берлине сообщило, что получает сотни сообщений от соотечественников о случаях притеснения и нарушения их прав. Пользователи соцсетей также постоянно рассказывают о случаях агрессии против российских граждан. Ситуация усугубляется тем, что количество украинских беженцев в Германии только растет.
В конце марта Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ заявило о росте преступлений против выходцев из РФ после начала спецоперации России на Украине. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемой дискриминацию русскоязычных граждан Германии.