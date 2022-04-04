В Германии зафиксировали сотни случаев преступлений против русских

В Германии с начала проведения спецоперации РФ на Украине зарегистрировано более 300 преступлений против лиц российского происхождения. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер газете Neue Osnabrücker Zeitung.

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Она уточнила, что всего было зафиксировано 308 случаев, 15 из них с применением насилия. Однако при этом отмечается, что за этот же период зарегистрировано 109 преступлений в отношении выходцев из Украины - 13 из них насильственные. Противоправные действия, зафиксированные МВД были от повреждения имущества до оскорблений и угроз причинения телесных повреждений, пишет ТАСС.

Ранее посольство РФ в Берлине сообщило, что получает сотни сообщений от соотечественников о случаях притеснения и нарушения их прав. Пользователи соцсетей также постоянно рассказывают о случаях агрессии против российских граждан. Ситуация усугубляется тем, что количество украинских беженцев в Германии только растет.