Байден назван худшим президентом в истории США

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что глава США Джо Байден «нанес Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории» и назвал его худшим лидером страны. Об этом сообщает Fox News.

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Пенс заявил, что всего за 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума, на границе возник кризис, а цены на бензин выросли на 70 процентов.

Пенс обратил внимание, что этой весной Байден планирует отменить Title 42, правило, введенное при Дональде Трампе на фоне пандемии и запрещающее въезд мигрантов через границу с Мексикой.

Бывший вице-президент заявил, что после отмены правила количество нелегальных иммигрантов, ежедневно пересекающих границу, может возрасти с семи до 18 тыс.

В конце марта телеканал NBC News провел опрос, показавший, что уровень одобрения действий Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства. NBC связал это со страхом американцев перед конфликтом с Россией и растущей инфляцией.