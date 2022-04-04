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1 час назад

СМИ: Джонсон призовет Шольца усилить антироссийские санкции

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен убедить канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Об этом со ссылкой на газету The Times пишет ТАСС.

СМИ: Джонсон призовет Шольца усилить антироссийские санкции
Фото: ReutersReuters

По данным издания, тема санкций против России будет поднята в ходе первого визита Олафа Шольца в Лондон с момента назначения его на должность канцлера.

Премьер-министр Великобритании намерен обсудить со своим немецким коллегой вопрос усиления санкций против России, так как Лондон обеспокоен тем, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта».

Ожидается, что главы Германии и Великобритании встретятся в пятницу, 8 апреля, сообщает РИА Новости.

С 24 февраля на территории Украины проходит российская специальная военная операция. Ее целями президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны и «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

При этом Великобритания выступает против заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Лондон считает, что договариваться о мире с Россией Украина должна только когда улучшит свои военные позиции.

В мире,Олаф Шольц,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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