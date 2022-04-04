Вучич: Сербия сохранит дружеские отношения с Россией

Сербия сохранит хорошие отношения со всеми, в том числе с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в первой программной речи после прошедших в воскресенье выборов. Его слова приводит белградская газета "Политика".

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"Никто не исключит Достоевского и Чайковского", - заверил председатель правящей Сербской прогрессивной партии.

Он также отметил, что республика по-прежнему будет придерживаться военного нейтралитета, что автоматически означает отказ от вступления в НАТО.

"Для Сербии самое главное - иметь хорошие отношения в регионе, продолжать европейский путь", - добавил политик.