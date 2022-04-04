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16 минут назад

Вучич: Сербия сохранит дружеские отношения с Россией и не вступит в НАТО

Российская Газета

Сербия сохранит хорошие отношения со всеми, в том числе с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в первой программной речи после прошедших в воскресенье выборов. Его слова приводит белградская газета "Политика".

Вучич: Сербия сохранит дружеские отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Никто не исключит Достоевского и Чайковского", - заверил председатель правящей Сербской прогрессивной партии.

Он также отметил, что республика по-прежнему будет придерживаться военного нейтралитета, что автоматически означает отказ от вступления в НАТО.

"Для Сербии самое главное - иметь хорошие отношения в регионе, продолжать европейский путь", - добавил политик.

В ночь на понедельник Вучич провозгласил свою победу на выборах главы государства. Согласно предварительным данным, он заручился поддержкой 2,3 миллиона избирателей.

В мире,Александр Вучич,НАТО,
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