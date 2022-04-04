На церемонии Grammy показали видеообращение Зеленского

Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences) на церемонии вручения американской музыкальной премии Grammy в воскресенье показала специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие транслируется на телеканале CBS.
"Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города", - сказал президент Украины.
После видеообращения Зеленского на сцене выступил певец Джон Ледженд вместе с украинскими певицами и музыкантами.
Ранее ряд американских деятелей культуры предлагали дать Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения премии "Оскар" на прошлой неделе, однако этого не произошло.