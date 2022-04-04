Премьер-министр Венгрии назвал Зеленского своим противником

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является противником венгерской правящей партии «Фидес», сообщают «Известия».
Такое заявление политика прозвучало после победы его партии на парламентских выборах. В списке противников также включен американский миллиардер Джордж Сорос.
«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — сказал Орбан.
К своим противникам Орбан также отнес конкурентов из коалиции проевропейских политических сил, «бюрократов» ЕС и международные СМИ.
В рамках своей предвыборной кампании премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии.
Напомним, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский повторил требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Киеву, не желая «рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа».