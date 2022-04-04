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9 минут назад

Премьер-министр Венгрии назвал Зеленского своим противником

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является противником венгерской правящей партии «Фидес», сообщают «Известия».

Премьер-министр Венгрии назвал Зеленского своим противником
Фото: EPAEPA

Такое заявление политика прозвучало после победы его партии на парламентских выборах. В списке противников также включен американский миллиардер Джордж Сорос.

«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — сказал Орбан.

К своим противникам Орбан также отнес конкурентов из коалиции проевропейских политических сил, «бюрократов» ЕС и международные СМИ.

Премьер Венгрии раскрыл причины ситуации на Украине

В рамках своей предвыборной кампании премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии.

Напомним, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский повторил требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Киеву, не желая «рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа».

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Джордж Сорос,ЕС,
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