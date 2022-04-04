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8 минут назад

Латвия готова принять ультиматум Путина

Ura.Ru

Латвийская компания Latvijas Gaze рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Об этом говорится в сообщении организации.

Латвия заявила о готовности принять ультиматум Путина
Фото: ReutersReuters

«Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — говорится в заявлении на сайте компании.

В организации уточнили, что сейчас анализируют новый способ расчета с юридической и деловой точек зрения.

В Словакии ответили на требование России платить в рублях за поставки газа

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».

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