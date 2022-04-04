Латвия заявила о готовности принять ультиматум Путина

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».