Вашингтон нарушил данные Москве после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стал извиняться. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению ее автора, США с союзниками восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, где они будут доминировать. Политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события "концом истории", пишет РИА Новости.

Впоследствии США нарушили все свои обещания, данные постсоветской России. Обозреватель отмечает, что попытки Североатлантического альянса и ЕС посягнуть на российские сферы влияния и стали причиной конфликтной ситуации между сторонами.

Желание заманить одну страну в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза - является прямым путем к конфликту, отмечает обозреватель. По его словам, Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логике "конца истории".

Вашингтон с союзниками в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню, подчеркнул автор статьи.

Ранее издание выразило мнение, что кризис на Украине станет концом эпохи доллара и гегемонии США. Global Times напоминает, что антироссийские санкции ввели не все страны мира, и даже не все члены ООН.