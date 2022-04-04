В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
33 минуты назад

"Они были как зомби": Украинцы в Греции избили ребенка с флагом РФ

Елена Прошина

Украинские граждане в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка, сообщает РИА Новости.

"Они были как зомби": Украинцы в Греции избили ребенка с флагом РФ
Фото: ТАССТАСС

Это произошло время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!». В ходе нападения несовершеннолетний получил травму руки, сообщила его мать Светлана. Ребенку оказали помощь медики. Родители также подали заявление в правоохранительные органы по факту случившегося.

«Мы ехали за остальными машинами. Полиция перекрыла дорогу в районе площади Омония и сказала нам свернуть на улицу Минандру, и мы оказались там как в ловушке. С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», - сказала россиянка.

«Моего ребёнка бил мужчина. Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: «Не трогайте ребёнка!» А мужик берёт и бьёт его палкой! Ну как это так?», — сообщила женщина.

Отмечается, что рядом находились полицейские.

В районе столичной площади Омония также было совершено нападений на двух греков, которые участвовали в автопробеге. Их автомобиль отстал от колонны.

В мире,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители