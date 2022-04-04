"Они были как зомби": Украинцы в Греции избили ребенка с флагом РФ

Украинские граждане в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка, сообщает РИА Новости.
Это произошло время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!». В ходе нападения несовершеннолетний получил травму руки, сообщила его мать Светлана. Ребенку оказали помощь медики. Родители также подали заявление в правоохранительные органы по факту случившегося.
«Мы ехали за остальными машинами. Полиция перекрыла дорогу в районе площади Омония и сказала нам свернуть на улицу Минандру, и мы оказались там как в ловушке. С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», - сказала россиянка.
«Моего ребёнка бил мужчина. Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: «Не трогайте ребёнка!» А мужик берёт и бьёт его палкой! Ну как это так?», — сообщила женщина.
Отмечается, что рядом находились полицейские.
В районе столичной площади Омония также было совершено нападений на двух греков, которые участвовали в автопробеге. Их автомобиль отстал от колонны.