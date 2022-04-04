"Они были как зомби": Украинцы в Греции избили ребенка с флагом РФ

«Мы ехали за остальными машинами. Полиция перекрыла дорогу в районе площади Омония и сказала нам свернуть на улицу Минандру, и мы оказались там как в ловушке. С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», - сказала россиянка.