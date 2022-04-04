Санкции против РФ привели к продовольственному кризису в Германии

Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным антироссийскими санкциями. Об этом заявила заявила член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. По ее словам, сейчас Европа переживает третий крупный кризис за десятилетие.

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«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом. Высокие цены на газ увеличили стоимость удобрений и привели к их дефициту», — заявила Гримм в интервью «Известиям».

Она также добавила, что в этом году не будет экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

«Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — сказала она.

Гримм назвала происходящее «третьим крупным кризисом за десятилетие».

Несмотря на малую долю российского экспорта и импорта в ВВП Германии (2 и 3% соответственно), в случае эмбарго на энергоресурсы из РФ многие немецкие компании «окажутся в крайне уязвимом положении», считает спикер.

«Широко обсуждаются высокие цены на энергию и весь комплекс проблем с энергоснабжением», — подчеркнула она.

30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом, уточняет телеканал 360. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян.