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1 час назад

Байден отказался называть события в Буче «геноцидом»

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден отказался считать события в украинском городе Буча «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

Байден отказался называть события в Буче «геноцидом»
Фото: Leah Millis / ReutersLeah Millis / Reuters

«Нет, я думаю, это военное преступление», — ответил политик на вопрос, думает ли он, что это «геноцид».

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Публиковалось видео, на котором видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в этом городе.

В мире,Мишель Бачелет,Джозеф Байден,ООН,
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