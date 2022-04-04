Байден отказался называть события в Буче «геноцидом»

«Нет, я думаю, это военное преступление», — ответил политик на вопрос, думает ли он, что это «геноцид».

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Публиковалось видео, на котором видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.