Вучич лидирует на президентских выборах в Сербии

В Сербии в воскресенье прошли выборы президента. Действующий лидер страны Александр Вучич, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, набирает около 71 процента голосов. Бывший начальник генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия) на втором месте со скромными 6 процентами. Эти цифры приводит белградская газета "Политика".