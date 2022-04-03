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1 час назад

Александр Вучич убедительно лидирует на президентских выборах в Сербии

Российская Газета

В Сербии в воскресенье прошли выборы президента. Действующий лидер страны Александр Вучич, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, набирает около 71 процента голосов. Бывший начальник генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия) на втором месте со скромными 6 процентами. Эти цифры приводит белградская газета "Политика".

Вучич лидирует на президентских выборах в Сербии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что окончательные результаты голосования станут известны только в понедельник вечером. В народном волеизъявлении приняли участие более 3 млн граждан республики.

В мире,Александр Вучич,
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