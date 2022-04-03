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2 часа назад

Партия ФИДЕС во главе с Орбаном лидирует на выборах в Венгрии

ТАСС

Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном лидирует на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Венгрии. Об этом сообщило Национальное избирательное бюро, опубликовавшее на своем сайте результаты обработки 23% заполненных бюллетеней.

Партия ФИДЕС во главе с Орбаном лидирует на выборах в Венгрии
Фото: ReutersReuters

Согласно этим подсчетам, ФИДЕС и его младший союзник - Христианско-демократическая народная партия - пока получили вместе 60% голосов. Их главный соперник - коалиция из шести оппозиционных партий - заручилась поддержкой 29% избирателей. За объединение "Наша родина" подано 6,5% голосов.

Барьер для прохождения в парламент составляет для одной партии 5% голосов, для блока из двух партий - 10%, для коалиции из трех и большего числа партий - 15%.

Борьба на выборах идет за 199 депутатских мест в Государственном собрании, из которых 93 распределяются по партийным спискам, а 106 - по одномандатным округам. В каждом из них оппозиционная коалиция "Объединение за Венгрию", движимая стремлением во что бы то ни стало нанести поражение партии Орбана, впервые выдвинула единых кандидатов. Единым кандидатом от оппозиции на пост премьера стал Петер Марки-Зай, мэр небольшого городка Ходмезёвашархей.

В мире,Виктор Орбан,
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