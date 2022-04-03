Партия ФИДЕС во главе с Орбаном лидирует на выборах в Венгрии

Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном лидирует на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Венгрии. Об этом сообщило Национальное избирательное бюро, опубликовавшее на своем сайте результаты обработки 23% заполненных бюллетеней.

Фото: Reuters Reuters

Согласно этим подсчетам, ФИДЕС и его младший союзник - Христианско-демократическая народная партия - пока получили вместе 60% голосов. Их главный соперник - коалиция из шести оппозиционных партий - заручилась поддержкой 29% избирателей. За объединение "Наша родина" подано 6,5% голосов.

Барьер для прохождения в парламент составляет для одной партии 5% голосов, для блока из двух партий - 10%, для коалиции из трех и большего числа партий - 15%.