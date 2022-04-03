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53 минуты назад

Папа Римский заявил, что встреча с патриархом Кириллом может пройти на Ближнем Востоке

ТАССиещё 1

Папа Римский сообщил, что идет работа по организации его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, она может пройти на Ближнем Востоке. С такими словами он выступил в воскресенье на пресс-конференции на борту самолета по возвращении с Мальты.

Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом на Ближнем Востоке
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Давно я думаю о встрече с патриархом Кириллом. Мы работаем над ее реализацией, мы думаем о том, чтобы организовать ее на Ближнем Востоке", - приводит его слова газета Corriere della Sera.

О скорой новой встрече с патриархом, второй после гаванской в феврале 2016 года, в декабре прошлого года сообщил сам понтифик. В последующие месяцы состоялась по крайней мере одна поездка в Ватикан председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, в ходе которой обсуждалась подготовка. Как предполагалось, встреча могла бы состояться летом в "стране, где страдают". После начала специальной военной операции России на Украине ватиканская сторона дала понять, что подготовка приостановлена.

16 марта по видеосвязи состоялась беседа Папы Римского Франциска и патриарха Кирилла.

Защита христиан на Ближнем Востоке заявлена как одна из общих задач Римско-католической и Русской православной церквей.

В мире,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,
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