Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом на Ближнем Востоке

Папа Римский сообщил, что идет работа по организации его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом , она может пройти на Ближнем Востоке. С такими словами он выступил в воскресенье на пресс-конференции на борту самолета по возвращении с Мальты .

"Давно я думаю о встрече с патриархом Кириллом. Мы работаем над ее реализацией, мы думаем о том, чтобы организовать ее на Ближнем Востоке", - приводит его слова газета Corriere della Sera.

О скорой новой встрече с патриархом, второй после гаванской в феврале 2016 года, в декабре прошлого года сообщил сам понтифик. В последующие месяцы состоялась по крайней мере одна поездка в Ватикан председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, в ходе которой обсуждалась подготовка. Как предполагалось, встреча могла бы состояться летом в "стране, где страдают". После начала специальной военной операции России на Украине ватиканская сторона дала понять, что подготовка приостановлена.