Киев и Москва близки к договоренностям, Украина примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус, но в то же время у нее будет членство в ЕС — об этом в интервью CBS рассказал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, утверждение возможных договоренностей с Россией будет происходить на уровне руководителей стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что США так и не согласились предоставить гарантии безопасности "в том виде, о котором просил Киев". Об этом он заявил в воскресенье, 3 апреля, в интервью американскому телеканалу CBS.

"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента США Джо Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но, тем не менее, Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать. Пока мы не получили их ни от кого", - сообщил украинский лидер.

Киев настаивает, что гарантии безопасности со стороны мировых держав должны означать готовность оказать военную помощь, если Украина подвергнется нападению - по примеру обязательств о коллективной обороне в уставе НАТО, пишет ТАСС.

О переговорах с Россией

По словам Зеленского, представители Киева и Москвы близки к согласованию договоренностей, которые могут предполагать безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины.

"Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договоренностей", - сказал он, добавив, что утверждение возможных договоренностей будет происходить на уровне руководителей стран.

"Украина примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус. Но в то же время у Украины будет членство в Европейском союзе", - отметил Зеленский.

Президент Украины констатировал, что важная часть этих договоренностей - гарантии безопасности.

"Они должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать нашу страну. И в случае агрессии со стороны России против Украины лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом после выполнения определенных условий в сфере безопасности, относительно которых должна быть договоренность этих стран-гарантов", - пояснил он.

Что предлагает Украина

Как считает Киев, в новом соглашении гарантами безопасности Украины следует сделать Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Лидеры некоторых из этих стран ранее выразили предварительное согласие. Предполагается также, что Украина зафиксирует свой нынешний статус внеблокового и безъядерного государства, откажется от размещения на своей территории военных баз и вступления в военно-политические союзы.

В то же время от вступления в ЕС страна отказываться не будет. Планируется, что мирный договор будет вынесен на Всеукраинский референдум, который возможен лишь по окончании боевых действий и выводу войск.

Напомним, 29 марта в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский после окончания встречи рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами. Россия после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения, указал он. В воскресенье Мединский заявил, что проект договора между Россией и Украиной еще не готов "для вынесения на встречу в верхах", при этом Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, потребовалось провести "демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса". После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели в отношении России масштабные санкции.