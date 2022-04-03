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21 минуту назад

В Швейцарии под санкции подпали 10 принадлежащих россиянам объектов недвижимости

ТАСС

Швейцария, присоединившаяся к санкциям Евросоюза против России, заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих российским гражданам. Эту информацию, опубликованную швейцарским агентством Keystone-ATS и газетой Neue Zurcher Zeitung, подтвердил в воскресенье ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

Дома россиян подпали под санкции в Швейцарии
Фото: ReutersReuters

По данным Keystone-ATS и Neue Zurcher Zeitung, швейцарские кантональные власти информировали федеральное правительство в Берне, что во исполнение введенных Швейцарией против России санкций был установлен режим блокирования в отношении 10 домов и квартир, принадлежащих россиянам. Это означает, что владельцы этих объектов недвижимости не смогут их продать или сдать в аренду, пока действует режим санкций.

Официальный представитель SECO в ответ на запрос корреспондента ТАСС подтвердил эти сведения. "Да, это так", - отметил Фабиан Майенфиш. Он не сообщил каких-либо иных деталей.

Как отмечает Neue Zurcher Zeitung, 10 принадлежащих российским гражданам объектов недвижимости, подпавшие под санкции, находятся в четырех кантонах Швейцарии, включая Женеву и Берн.

Ранее SECO информировал, что в Швейцарии в рамках санкций заблокированы российские авуары на сумму в 5,75 млрд франков (более $6,2 млрд по текущему курсу).

Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала санкции Евросоюза против Москвы, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

В мире,Правительство РФ,ЕС,
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