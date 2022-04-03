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15 минут назад

Джонсон: Лондон усилит санкции против РФ и увеличит оказываемую Киеву военную поддержку

ТАССиещё 1

Правительство Великобритании намерено усилить санкции против РФ и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву. Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Бориса Джонсона, распространенном в воскресенье его канцелярией.

Лондон усилит санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

"Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку [Украине] и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах", - сказал Джонсон.

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Он обвинил российских военных в совершении "нападений на ни в чем не повинных гражданских лиц в Ирпене и Буче". По его словам, Лондон будет способствовать расследованию этих случаев Международным уголовным судом.

"Министр юстиции уже одобрил выделение дополнительной финансовой поддержки [расследованию] и отправку экспертов-следователей", - добавил он.

В Минобороны России заявили в воскресенье, что Вооруженные силы РФ полностью покинули населенный пункт Буча в Киевской области еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ. В ведомстве также подчеркнули, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
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