Лондон усилит санкции против РФ

Правительство Великобритании намерено усилить санкции против РФ и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву . Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Бориса Джонсона , распространенном в воскресенье его канцелярией.

Он обвинил российских военных в совершении "нападений на ни в чем не повинных гражданских лиц в Ирпене и Буче". По его словам, Лондон будет способствовать расследованию этих случаев Международным уголовным судом.

В Минобороны России заявили в воскресенье, что Вооруженные силы РФ полностью покинули населенный пункт Буча в Киевской области еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ. В ведомстве также подчеркнули, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.