Белый дом: конфликт на Украине далек от завершения

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в интервью телеканалу ABC заявил, что шансы на скорое окончание противостояния на Украине очень малы. Он добавил, что США продолжат оказывать военную поддержку Киеву. Об этом пишет ТАСС.

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«К сожалению, война далеко не окончена», - отметил Клейн, комментируя заявления официальных лиц о снижении активности российских военных на киевском и черниговском направлениях.

Он предположил, что теперь РФ «может перебросить их на восток».

Журналиста отметили, что на вопрос об отношении США к разделу Украины по образцу Корейского полуострова политик ответил уклончиво.

«Эти вопросы должна решать Украина, но я отмечу, что президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что для него это неприемлемо», - сказал Клейн.

Он подчеркнул также, что США не вмешиваются в политику Киева, но в военном плане продолжат помогать Украине.

«Политическое будущее Украины предстоит определять украинцам. В военном плане это нападение должно быть отброшено, поэтому мы делаем столь многое, чтобы поддержать президента Зеленского и его армию», - уточнил Клейн.