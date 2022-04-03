Белый дом: конфликт на Украине далек от завершения

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в интервью телеканалу ABC заявил, что шансы на скорое окончание противостояния на Украине очень малы. Он добавил, что США продолжат оказывать военную поддержку Киеву. Об этом пишет ТАСС.
«К сожалению, война далеко не окончена», - отметил Клейн, комментируя заявления официальных лиц о снижении активности российских военных на киевском и черниговском направлениях.
Он предположил, что теперь РФ «может перебросить их на восток».
Журналиста отметили, что на вопрос об отношении США к разделу Украины по образцу Корейского полуострова политик ответил уклончиво.
«Эти вопросы должна решать Украина, но я отмечу, что президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что для него это неприемлемо», - сказал Клейн.
Он подчеркнул также, что США не вмешиваются в политику Киева, но в военном плане продолжат помогать Украине.
«Политическое будущее Украины предстоит определять украинцам. В военном плане это нападение должно быть отброшено, поэтому мы делаем столь многое, чтобы поддержать президента Зеленского и его армию», - уточнил Клейн.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил ранее, что его страна не планирует участвовать в конфликте на Украине, так как не желает ввязываться в «затяжное» противостояние.