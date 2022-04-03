Орбан испугался за судьбу Венгрии

«Я убежден, что наши оппоненты не чувствуют всей серьезности и серьезности этого и хотят предпринять шаги, которые вовлекли бы Венгрию в этот конфликт, который, я думаю, был бы трагичен для Венгрии. Именно поэтому мы баллотируемся на выборах - чтобы не допустить такого исхода».