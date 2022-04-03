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54 минуты назад

Орбан испугался за судьбу Венгрии

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет участвовать в конфликте на Украине, чтобы избежать трагедии. Об этом сообщает портал Hirado.

Орбан испугался за судьбу Венгрии
Фото: ReutersReuters

Орбан сделал заявление в воскресенье утром на предвыборном участке – в стране проходят выборы в парламент.

«Я боюсь затяжной войны, в нее легко погрузиться, война никогда не заканчивается так, как предполагают. Она всегда несет в себе гораздо больше риска и опасности… Это конфликт между двумя большими странами, это опасно, мы должны держаться подальше от этого», — сказал Орбан.

Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Он подчеркнул, что считает такой подход своей политической ставкой:

«Я убежден, что наши оппоненты не чувствуют всей серьезности и серьезности этого и хотят предпринять шаги, которые вовлекли бы Венгрию в этот конфликт, который, я думаю, был бы трагичен для Венгрии. Именно поэтому мы баллотируемся на выборах - чтобы не допустить такого исхода».

Сегодня в Венгрии проходят парламентские выборы. Главная интрига голосования — удастся ли правящей партии «Фидес» во главе с Виктором Орбаном сохранить власть. По опросам противник «Фидеса» - оппозиционный блок «Объединившиеся для Венгрии» - уступает ему лишь 5% голосов. При этом оппозиционеры настроены антироссийски и считают, что Будапешт должен участвовать в конфликте, помогая Киеву, сообщает «Газета.Ru».

Ранее Орбан заявил, что в стране ухудшится экономическая ситуация, если будут введены санкции против энергетического импорта из России.

В мире,Виктор Орбан,
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