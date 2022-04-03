Украинский посол отозван из Грузии в связи с тем, что больше чем за месяц военной операции России на Украине Киев не получил от Тбилиси ни военной, ни санкционной поддержки. Из-за позиции Грузии в украинском конфликте отношения между странами постепенно ухудшаются. О том, как они могут развиваться в дальнейшем — в материале «Газеты.Ru».

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На фоне продолжающейся военной операции России на Украине между Тбилиси и Киевом разгорелся дипломатический скандал: украинский президент Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине.

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"Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, другую работу", - сказал он в видеообращении, опубликованном 30 марта.

Украинский лидер отметил, что ждет от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки "конкретных результатов в ближайшие дни". Об отзыве посла из Грузии Зеленский объявил еще 1 марта в видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Немедленно отзываем посла из Грузии за препятствия добровольцам, которые хотят нам помочь, за позицию по отношению к санкциям", - объяснял президент.

По его словам, украинские дипломаты сейчас принимают "справедливые и абсолютно необходимые решения" в отношении государств, которые "изменили своему слову и международному праву".

"Месяц назад посол был отозван для консультаций, а теперь он отозван полностью, из-за того, что не справляется. Тогда это был маленький сигнал, а теперь глобальный месседж. Но понятно, что этот шаг Киева не способен повлиять на позицию Тбилиси", - сказал "Газете.Ru" заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Позиция Тбилиси по санкциям против России

С начала военной операции России на Украине 24 февраля в Тбилиси уже не раз обозначили свою позицию по этой ситуации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия Москвы и назвал их противоречащими международному праву, но при этом заявил, что Тбилиси не присоединится к санкциям против Москвы, поскольку будет руководствоваться "только национальными интересами", а поддержка санкций Запада навредит стране.

Позже на эту тему высказался председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, который заявил, что решение президента Украины отозвать посла из Грузии непоследовательно и говорит о намерении Киева втянуть страну в конфликт.

"Мы не можем ввязываться в военный конфликт. Была прямая попытка [в Грузии] организовать отправку добровольцев для участия в конфликте, она не была достигнута, и за этим последовал этот очень печальный шаг", - отметил Кобахидзе.

Тем не менее 31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью телеканалу CNN, что Тбилиси выступает с поддержкой всех международных финансовых санкций против России, которые ввели после начала военной операции на Украине.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях [против России], и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины", - сказала Зурабишвили.

Как объяснил "Газете.Ru" грузинский политолог Ника Читадзе, Грузия не сможет ввести против России экономические санкции, так как на РФ приходится примерно 10-12% торгового оборота республики, к тому же она почти на 100% зависит от зерна, поставляемого российской стороной. При этом Тбилиси может провести работу, например, по снижению зависимости Грузии от российского газа, отметил эксперт. По его словам, сейчас примерно 10% потребностей Грузии в природном газе покрывается импортируемым из России газом, но Грузия может повысить импорт природного газа со стороны Азербайджана. Более вероятно, по мнению политолога, что Грузия будет использовать против России дипломатические рычаги, лоббируя интересы Украины в различных международных организациях.

В частности, Грузия поддержала резолюцию, осуждающую проведение специальной военной операции России на территории Украины. При этом Ника Читадзе напомнил, что Грузия - парламентская республика, и многое в данном вопросе зависит от позиции правительства. Как он отметил, президент и парламент должны согласовать действия страны в этом вопросе.

Что будет с отношениями Грузии и Украины

До российской спецоперации отношения Киева и Тбилиси уже переживали некоторый кризис, в частности из-за "фактора Саакашвили", когда экс-президент Грузии вернулся на родину, а официальный Киев требовал, чтобы его освободили, обратил внимание эксперт Вадим Муханов. Он напомнил, что тогда Тбилиси называл требования Украины вмешательством во внутренние дела Грузии. Тем не менее, как отмечает эксперт, кардинальных разногласий между Киевом и Тбилиси нет, но Грузия выстраивает прагматичную политику и отстаивает свою позицию, базируясь на своих интересах.

"Грузия поддерживала и поддерживает Украину, но на определенные шаги пойти не может. То есть отзыв посла - это просто публичная декларация Киева, а не продуманный и практичный шаг", - сказал он.

До разрыва дипломатических отношений Киев и Тбилиси точно не дойдут, уверен грузинский политолог Ника Читадзе. Он отметил, что, несмотря на определенные разногласия, у Грузии и Украины много общего.

"Например, вопрос вступления в ЕС обеих стран, а также их дальнейшая интеграция в евроатлантические структуры. Кроме того, Украина всегда находится в первой десятке внешних торговых партнеров Грузии. К тому же нужно учитывать многовековую дружбу между грузинским и украинским народами", - сказал эксперт "Газете.Ru".

Он выразил мнение, что ухудшения в отношениях между этими странами не будет.

"У стран намного больше общего, чем факторов, вызывающих разногласия. Думаю, отношения наладятся, во всяком случае я не прогнозирую дальнейшего осложнения отношений. Хотя предпосылки для урегулирования проблемы должны быть связаны с окончанием боевых действий на территории Украины. После этого возобновятся торгово-экономические связи, и у Грузии и Украины будут общие интересы", - констатировал политолог.

Говорить, что разногласия между Киевом и Тбилиси могут сыграть на руку Москве, также не стоит, считает Вадим Муханов. По его словам, в данном случае речь идет о разных политических вопросах. На отношениях Москвы и Тбилиси, скорее, негативно скажется ситуация с Южной Осетией, которая хочет войти в состав России, так как эта тема более чувствительна, заключил эксперт.