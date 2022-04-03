Польша раскритиковала Германию за позицию по Украине и России

«Крайне недоволен действиями правительства Германии. Германия могла бы поставлять больше оружия [Украине]. Она также могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе », - заявил Ярослав Качиньский.

Политик отметил, что доходы РФ от продажи нефти в 4-5 раз больше прибыли от продажи газа. Но найти альтернативный источник нефтяных поставок существенно легче, чем нового поставщика голубого топлива.