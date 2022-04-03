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41 минуту назад

Польша раскритиковала Германию за позицию по Украине и России

Илья Родин

Вице-премьер правительства Польши и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью изданию Welt подверг резкой критике власти ФРГ за нежелание вводить в отношении Москвы нефтяное эмбарго. Кроме того, он высказался за увеличение поставок вооружений и военной техники Киеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Польша раскритиковала Германию за позицию по Украине и России
Фото: ReutersReuters

«Крайне недоволен действиями правительства Германии. Германия могла бы поставлять больше оружия [Украине]. Она также могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе», - заявил Ярослав Качиньский.

Политик отметил, что доходы РФ от продажи нефти в 4-5 раз больше прибыли от продажи газа. Но найти альтернативный источник нефтяных поставок существенно легче, чем нового поставщика голубого топлива.

«Нельзя постоянно поддерживать такую велику державу, как Россия, миллиардными платежами за покупку энергоносителей. Это недопустимо с политической и нравственной точек зрения. Нужно положить этому конец, Германия должна наконец занять однозначную позицию», - потребовал Качиньский.

Он подчеркнул, что Берлин и Париж «слишком сильно расположены к Москве».

Польша заявила о готовности разместить американское ядерное оружие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил ранее, что Варшава отказывается оплачивать российский газ рублями. По его мнению, подобные требования якобы являются «шантажом».

В мире,Матеуш Моравецкий,Ярослав Качиньский,Партия "Право и справедливость",ЕС,
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