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21 минуту назад

«Талибан»* запретил выращивание мака на всей территории Афганистана

Илья Родин

Заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата Афганистан (название страны, принятое при талибах) Билал Карими сообщил СМИ, что принят указ о запрете выращивания мака на всей территории государства. Об этом пишет РИА «Новости».

«Талибан»* запретил выращивание мака в Афганистане
Фото: EPAEPA

«Указом верховного лидера Исламского эмирата Афганистан [Хайбатуллы Ахундзады] информируем всех афганцев, что с настоящего момента культивирование мака строго запрещено по всей стране», - рассказал он.

Отмечается, что весь урожай мака будет уничтожен, к нарушителям будут применяться меры «в соответствии с законами шариата».

Кроме того, категорически запрещается торговля алкоголем и всеми видами наркотических средств, а также их транспортировка, экспорт и импорт, употребление.

«Исполнение этого указа является обязательным. Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами», - предупредил Билал Карими.

Агентство напомнило, что 31 августа американские военные покинули Афганистан. К власти в стране пришло движение «Талибан».

* Запрещен на территории России как террористическая организация.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

В мире,Талибан,ООН,
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