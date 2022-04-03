Байден уснул во время торжественной церемонии

Президент США Джо Байден уснул, отдавая честь на церемонии спуска атомной подводной лодки. Инцидент произошел в порту Уилмингтона, сообщает РИА Новости.
Глава государства поднял руку в воинском приветствии и закрыл глаза. В таком положении он находился более тридцати секунд. Затем Байден очнулся, открыл глаза, несколько раз моргнул, поправил руку и продолжил следить за церемонией.
В порту спустили на воду субмарину USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса «Виргиния». На церемонии присутствовало около полутора тысяч человек.
Прошлым летом, в августе, Байден заснул во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Видео курьезного момента появилось на YouTube.