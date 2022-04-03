Оранжевый код опасности: Франция столкнулась с нехваткой электроэнергии

Во Франции могут начаться масштабные проблемы с обеспечением населения электроэнергией. Национальный оператор электросетей RTE уже присвоил ситуации оранжевый код опасности.

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«Электросистема находятся в напряженной ситуации. Приветствуются гражданские эко-жесты», - сказано в сообщении оператора, сделанном накануне.

Не исключено, что будет присвоен следующий уровень – красный. Он предполагает очень напряженную ситуацию с электроснабжением» и неизбежные отключения, если домохозяйства не снизят потребление электричества.

Расчеты RTE показывают, что потребление электричества на днях достигнет 73 000 МВт. При этом французское производство электроэнергии составляет 65 000 МВт.

Эксперты говорят, что причиной тревоги стала холодная погода и цены на энергоносители. Температура воздуха в Европе опустилась ниже средних значений. Синоптики предупреждают, что в понедельник во Франции будет -1.. +6 градусов. Это вызовет резкий рост расхода электроэнергии.