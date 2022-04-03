Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее катастрофой

Влиятельная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон подвергла жесткой критике заявления министра обороны Южной Кореи Су Ука о возможности упреждающих ударов по Северной Корее. Она отметила, что южане могут столкнуться с «серьезной угрозой». Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на британскую газету The Guardian.
«Этот бессмысленный подонок осмеливается упоминать о превентивном ударе по государству, обладающему ядерным оружием. Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за безрассудных замечаний ее министра обороны», - заявила Ким Ё Чжон.
Она посоветовала южнокорейским официальным лицам следить за своими словами.
«Южная Корея должна дисциплинировать себя, если хочет предотвратить катастрофу», — добавила она.
Журналисты отметили, что заявление корейского политика прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Северная Корея провела серию испытаний оружия, а также впервые за четыре года запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Это вызвало определенную тревогу у южного соседа.