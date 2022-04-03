Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее катастрофой

Влиятельная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон подвергла жесткой критике заявления министра обороны Южной Кореи Су Ука о возможности упреждающих ударов по Северной Корее. Она отметила, что южане могут столкнуться с «серьезной угрозой». Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на британскую газету The Guardian.