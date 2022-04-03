Телеканал Fох вырезал из интервью Зеленского слова об оправдании нацистов

Американский телеканал Fox News вырезал из интервью с Зеленским один из ключевых фрагментов. В нем украинский президент оправдал действия запрещенного в РФ карательного украинского батальона "Азов". Когда ведущий Брет Байер из программы Special Report ("Специальный репортаж") спросил собеседника, действительно ли "нацистский батальон причастен к зверствам на Украине", Зеленский ответил, что эти "бойцы такие, какие они есть" и "защищают страну", добавив, батальон является "частью Вооруженных сил Украины".
Напомним, что ранее Зеленский неоднократно выражал поддержку украинским карательным батальонам, чьи представители успешно влились в украинские властные структуры после госпереворота 2014 года. Он также амнистировал тысячи боевиков, отбывавших срок за уголовно наказуемые деяния, которые стали убивать и грабить украинских граждан, а также использовать мирное население в качестве "живого щита".
Интервью вышло в эфир на Fox News в прайм-тайм в пятницу в 18 часов по восточному времени. Однако телеканал не только вырезал данный кусок, но чуть позже убрал его со своего сайта, оставив только те отрывки, в которых Зеленский в очередной раз выступил в роли "попрошайки", умоляя не только Байдена, но и все "Соединенные Штаты предоставить его стране ракеты и самолеты". Ранее данный отрывок разошелся по многим Telegram-каналам.