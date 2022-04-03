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38 минут назад

Американцы позавидовали экономической стойкости россиян

Майк Габриелян

Американцы позавидовали экономической стойкости России, комментируя статью в газете The New York Times о меняющемся мире и украинском кризисе (перевод «Иносми»).

Американцы позавидовали экономической стойкости россиян
Фото: ReutersReuters

Автор статьи считает, что Европу и США ждет незавидная участь из-за последствий украинского кризиса. Он критикует действия Европы, которая не желает вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Однако в комментариях появились иные мнения.

Читатель под ником Charles отмечает, что США и ЕС сами попали в «безответственную зависимость» от других государств.

«Русские от чего-то откажутся и как-то это переживут, а мы, если откровенно, попали в зависимость от других стран», — подчеркивает он.

Комментатор Yuriasian считает, что вводимые Западом меры сейчас «не могут сломить русских».

Другие комментаторы считают, что эпоха глобализма и однополярного мира закончилась, и США ждут большие проблемы:

«Никто уже не делает вид, что мы по щелчку пальцев сможем отказаться от нефти и газа. Американцы должны психологически подготовиться к тому, что эпоха "Великого успокоения" закончилась. А ведь как все было здорово».

«Мы загнали себя в политический угол, ненавидим "другую сторону" и жалуемся на высокие цены, преступность, нежелание и неспособность наших детей учиться. Наши пускающие пыль в глаза политики вызывают у нас отвращение, но мы все равно их переизбираем».

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в украинском кризисе.

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