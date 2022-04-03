Американцы позавидовали экономической стойкости россиян

Американцы позавидовали экономической стойкости России, комментируя статью в газете The New York Times о меняющемся мире и украинском кризисе (перевод «Иносми»).
Автор статьи считает, что Европу и США ждет незавидная участь из-за последствий украинского кризиса. Он критикует действия Европы, которая не желает вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей.
Однако в комментариях появились иные мнения.
Читатель под ником Charles отмечает, что США и ЕС сами попали в «безответственную зависимость» от других государств.
«Русские от чего-то откажутся и как-то это переживут, а мы, если откровенно, попали в зависимость от других стран», — подчеркивает он.
Комментатор Yuriasian считает, что вводимые Западом меры сейчас «не могут сломить русских».
Другие комментаторы считают, что эпоха глобализма и однополярного мира закончилась, и США ждут большие проблемы:
«Никто уже не делает вид, что мы по щелчку пальцев сможем отказаться от нефти и газа. Американцы должны психологически подготовиться к тому, что эпоха "Великого успокоения" закончилась. А ведь как все было здорово».
«Мы загнали себя в политический угол, ненавидим "другую сторону" и жалуемся на высокие цены, преступность, нежелание и неспособность наших детей учиться. Наши пускающие пыль в глаза политики вызывают у нас отвращение, но мы все равно их переизбираем».
Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в украинском кризисе.