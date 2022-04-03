Китай ответил на просьбу США отказаться от нейтралитета в украинском вопросе

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в украинском кризисе.
«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону"!» - написал представитель МИД Китая в соцсетях.
Он приложил к посту карикатуру: рука, окрашенная в звездно-полосатые цвета американского флага, подносит пистолет к виску другого человека.
Пользователи на разных языках мира выразили согласие с китайским дипломатом.
«США ни на кого не давит... никогда... ну немного... ну много... И если никого не травит своими биологическими лабораториями, то посвящает себя исключительно грабежу остального мира на протяжении всей своей истории», - написал испанец Даниэль Эстебан.
Ранее Лицзянь уже высмеивал позицию Вашингтона относительно ситуации на Украине. В феврале он опубликовал картинку с дядюшкой Сэмом, который «тушит» пламя бензином и задает вопрос: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?»
В начале марта США призвали Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины.