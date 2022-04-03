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26 минут назад

Китай ответил на просьбу США отказаться от нейтралитета в украинском вопросе

Майк Габриелян

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в украинском кризисе.

Китай ответил на просьбу США отказаться от нейтралитета в украинском вопросе
Фото: Фото: REUTERS/Thomas PeterФото: REUTERS/Thomas Peter

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону"!» - написал представитель МИД Китая в соцсетях.

Он приложил к посту карикатуру: рука, окрашенная в звездно-полосатые цвета американского флага, подносит пистолет к виску другого человека.

Пользователи на разных языках мира выразили согласие с китайским дипломатом.

«США ни на кого не давит... никогда... ну немного... ну много... И если никого не травит своими биологическими лабораториями, то посвящает себя исключительно грабежу остального мира на протяжении всей своей истории», - написал испанец Даниэль Эстебан.

Финляндия приготовилась к решительным действиям из-за «опасного» соседа

Ранее Лицзянь уже высмеивал позицию Вашингтона относительно ситуации на Украине. В феврале он опубликовал картинку с дядюшкой Сэмом, который «тушит» пламя бензином и задает вопрос: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?»

В начале марта США призвали Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины.

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