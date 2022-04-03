Президента Германии обвинили в создании "паутины контактов" с Москвой

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что последний якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает "паутиной контактов" с Москвой. Об этом дипломат заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Tagesspiegel.
"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло", - утверждал Мельник.
Он полагает, что даже проведение военной спецоперации РФ на Украине "не играет большой роли" в отношении Штайнмайера к России.
Посол посетовал на то, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно в свете ее зависимости от поставок из РФ газа, нефти и угля. С точки зрения Мельника, частичную ответственность за это несет якобы Штайнмайер, в прошлом работавший руководителем Ведомства федерального канцлера и главой МИД ФРГ.
"У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции", - утверждал украинский дипломат.
В числе этих людей он поименно назвал внешнеполитического советника канцлера Йенса Плётнера и статс-секретаря в МИД Андреаса Михаэлиса.
Ранее Мельник отказался от участия в организованном канцелярией президента ФРГ концерте в поддержку Украины, аргументировав тем, что в нем были заявлены и российские музыканты. Недовольство действиями и заявлениями посла неоднократно выражал ряд немецких политиков, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии.