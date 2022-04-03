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4 минуты назад

Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в поддерживании тесных связей с Россией

ТАСС

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что последний якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает "паутиной контактов" с Москвой. Об этом дипломат заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Tagesspiegel.

Президента Германии обвинили в создании "паутины контактов" с Москвой
Фото: ReutersReuters

"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло", - утверждал Мельник.

Он полагает, что даже проведение военной спецоперации РФ на Украине "не играет большой роли" в отношении Штайнмайера к России.

Посол посетовал на то, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно в свете ее зависимости от поставок из РФ газа, нефти и угля. С точки зрения Мельника, частичную ответственность за это несет якобы Штайнмайер, в прошлом работавший руководителем Ведомства федерального канцлера и главой МИД ФРГ.

"У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции", - утверждал украинский дипломат.

В числе этих людей он поименно назвал внешнеполитического советника канцлера Йенса Плётнера и статс-секретаря в МИД Андреаса Михаэлиса.

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Ранее Мельник отказался от участия в организованном канцелярией президента ФРГ концерте в поддержку Украины, аргументировав тем, что в нем были заявлены и российские музыканты. Недовольство действиями и заявлениями посла неоднократно выражал ряд немецких политиков, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии.

В мире,Андрей Мельник,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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