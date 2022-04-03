Президента Германии обвинили в создании "паутины контактов" с Москвой

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что последний якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает "паутиной контактов" с Москвой. Об этом дипломат заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Tagesspiegel.

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"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло", - утверждал Мельник.

Он полагает, что даже проведение военной спецоперации РФ на Украине "не играет большой роли" в отношении Штайнмайера к России.

Посол посетовал на то, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно в свете ее зависимости от поставок из РФ газа, нефти и угля. С точки зрения Мельника, частичную ответственность за это несет якобы Штайнмайер, в прошлом работавший руководителем Ведомства федерального канцлера и главой МИД ФРГ.

"У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции", - утверждал украинский дипломат.

В числе этих людей он поименно назвал внешнеполитического советника канцлера Йенса Плётнера и статс-секретаря в МИД Андреаса Михаэлиса.