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30 минут назад

Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть ложь о РФ

Газета.Ru

Власти США годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и в настоящее время пытаются скрыть свои ошибки. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал ведущий Такер Карлсон.

Руководство США подловили на попытке скрыть ложь о России
Фото: ReutersReuters

Во время эфира журналист вспомнил «предсказание», которое в 2014 году сделал экс-лидер британской Партии независимости Найджел Фараж. На показанной телеканалом видеозаписи данный политик призывал «прекратить играть в военные игры на Украине» и заявлял, что на Западе «прямо поощряли восстание» в этой стране. Тогда он еще говорил о возможной реакции «русского медведя» на любые провокации.

Вместе с тем Карлсон обратил внимание, что Фараж не симпатизировал России, но предостерегал от «безрассудств», которые сегодня, как считает ведущий, происходят из-за политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Наши лидеры <…> продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно», — сказал журналист.

Также он указал, что санкции, введенные против РФ из-за специальной военной операции на Украине, значительно ударили по интересам США и Великобритании.

«Нам еще долго за это расплачиваться», — добавил ведущий.

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Ранее Карлсон заявил, что обвинения США в адрес России, сообщавшей о наличии на Украине биолабораторий, являются ложными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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